Пойдет ли Лукашенко на интеграцию с Россией в 2021 году

02.01.2021, 2:24, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Договор о Союзном государстве – амбициозный документ. Он предполагает создание общего экономического и гуманитарного пространства, проведение единой оборонной политики.

Условия и параметры интеграции Россия и Белоруссия пытаются согласовать уже несколько лет. Минск хочет первым делом договориться по экономическим аспектам, включая вопрос цен на поставляемые в республики российские энергоносители. У Москвы другой подход.

Развитие российско-белорусских отношений в 2021 году будет зависеть от внутриполитической ситуации внутри России, считает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. “Если Россия в новом году сосредоточится на своих внутренних проблемах, а такие ожидания разделяет Александр Лукашенко, то об интеграции можно будет забыть, сказал эксперт.

Если такие ожидания не оправдаются, то Москва может форсировать давление на белорусского лидера, отметил эксперт. “Но судя по тому, как развиваются события в последние четыре месяца, ближе к реальности первая версия”, – полагает аналитик.

По его словам, давление России на Лукашенко ослабевает, реальных шагов по интеграции России и Белоруссии он делает, но деньги от Москвы получает. Салин напомнил о кредите в 1,5 миллиарда долларов.

“Пока все идет к тому, что интеграция в 2021 году как минимум останется на нынешнем уровне или даже пойдет вспять”, – прогнозирует аналитик.

Другого мнения придерживается политолог Армен Гаспарян. “Хоронить” Союзное государство рано, убежден эксперт. “Россия передала значительный пакет документов по дальнейшему развитию интеграции, теперь его должна одобрить белорусская сторона, сказал он.

Гаспарян отметил, что большая часть белорусских политиков разделяют мнение о необходимости глубокой интеграции России и Белоруссии. Он не исключил, что в 2021 году ситуация сдвинется с мертвой точки. Практика показала, что у Белоруссии нет другого варианта – в противном случае страну растащат в клочья, предупредил эксперт.

“С одной стороны, очень сильно нарушила планы пандемия коронавируса, с другой – сказалась послевыборная турбулентность, в которую вошла Белоруссия. Но рано или поздно это закончится. На мой взгляд, серьезных преград для интеграции не существует”, – полагает Гаспарян.

В свою очередь Павел Салин уверен: к сближению с Россией Лукашенко не смогут подтолкнуть даже масштабные акции протеста. Он напомнил, что даже критическая ситуация августа-сентября не заставила белорусского лидера начать интеграцию.

Судя по косвенным фактам и слухам, Лукашенко справился самостоятельно или почти самостоятельно, без помощи России, отметил эксперт. Даже если произойдет новый всплеск протестной активности, то не факт, что белорусский лидер сможет рассчитывать на поддержку Москвы как летом и осенью 2020 года, считает Салин.

“Прогноз по интеграции России и Белоруссии в 2021 году – негативный”, – резюмировал политолог.

В случае новой волны протестой Лукашенко будет искать поддержки у Москвы, полагает Армен Гаспарян. По мнению эксперта, серьезной альтернативы сближнию с Москвой у Минска нет.

“Действия Литвы и Польши выглядят недвусмысленно, мы все прекрасно понимаем, что Светлана Тихановская – пешка в чужой игре, – говорит эксперт. – Ну а Лукашенко политик опытный, и я полагаю, что правильные для себя выводы он сделает”.