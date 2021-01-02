 

Трамп прокомментировал решение Конгресса США, преодолевшего вето на оборонный бюджет 2021 года

02.01.2021, 2:22, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп 1 января в Twitter выразил недовольство решением Конгресса США, который перед этим преодолел вето главы Белого дома на оборонный бюджет страны на 2021 год.

“Наш республиканский Сенат просто упустил возможность избавиться от статьи 230, которая дает неограниченные полномочия компаниям, занимающимся большими технологиями. Жалко! Теперь они хотят дать людям, разоренным китайским вирусом, $600, а не $2000, в которых они так отчаянно нуждаются”, – написал глава Белого дома.

Он заявил, что такое решение “нечестное”.

Закон об американских военных расходах определяет приоритеты Пентагона на год (в том числе расходы на вооружения, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны). В бюджете на 2021 год на эти цели предусмотрено $740 млрд. В документе заложены дополнительные санкции против газопровода “Северный поток – 2” и $250 млн военной помощи Украине.

Палата представителей поддержала проект 8 декабря 2020 годаСенат – 11 декабря. “Голос Америки” отметил, что закон пользовался “решительной поддержкой” в обеих палатах Конгресса США.

23 декабря Трамп наложил на законопроект ветоОн пояснил свои действия тем, что законодатели не внесли в закон пункт об отмене ст. 230 закона об этике в сфере коммуникаций, которая позволяет социальным сетям уходить от ответственности за публикации пользователей (он и ранее критиковал эту статью).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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