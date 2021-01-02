Что читать в 2021 году

02.01.2021, 2:20, Разное

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Самые ожидаемые книжные новинки: коротко в обзоре Екатерины Писаревой.

Автор рубрики «Книга на выходные», главный редактор книжного сервиса MyBook Екатерина Писарева — о том, какие важные книги выйдут в РФ в 2021 году.

«Эшелон на Самарканд»

Автор: Гузель Яхина.

Издательство: «Редакция Елены Шубиной».

О чем: о спасении детей из голодающего Поволжья.

Автор бестселлера «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина снова возвращается в советскую эпоху. Действие происходит в 1923 году, пять сотен беспризорных детей эвакуируют из Казани в Самарканд на одном из «поездов Дзержинского». Роман-путешествие длится шесть недель и четыре тысячи верст. Дорога опасна, случиться может все что угодно. На кону — жизни детей.

«Непредсказуемая погода. Искусство в чрезвычайной ситуации»

Автор: Оливия Лэнг.

Издательство: Ad Marginem, перевод с английского — Наталья Решетова.

О чем: об одиночестве и искусстве.

​​​​Сборник эссе и журнальных колонок известной британской писательницы. «Нам часто говорят, что искусство не способно ничего изменить, — пишет Лэнг в предисловии. — Я не согласна. Оно формирует наши этические ландшафты; оно открывает нам внутренние жизни других людей».

Ее «Непредсказуемая погода» — о дигитальном существовании, о людях, которые вдохновляют, о визуальных произведениях, культурных переживаниях и, конечно же, об одиночестве.

«Папуля»

Автор: Эмма Клайн.

Издательство: Phantom Press, перевод с английского — Марина Извекова.

О чем: о непростых человеческих взаимоотношениях.

Первый сборник рассказов от автора бестселлера «Девочки».

«Папуля» — это философские истории об отсутствии взаимопонимания между людьми и тайнах, которые способны разрушить жизнь.

«Разыскания в области русской литературы. От fin de siècle до Вознесенского»

Автор: Николай Богомолов.

Издательство: «Новое литературное обозрение».

О чем: о литературе.

Посмертный двухтомник выдающегося филолога Николая Богомолова — доктора филологических наук, профессора МГУ, крупнейшего специалиста по литературе Серебряного века. В декабре 2020 года ему бы исполнилось 70 лет.

«Переписка, 1926–1969»

Авторы: Ханна Арендт и Карл Ясперс.

Издательство: «Издательство Института Гайдара», перевод с немецкого — Ирина Ивакина.

О чем: разговор двух философов о жизни.

Переписка между Ханной Арендт и Карлом Ясперсом началась в 1926 году, когда двадцатилетняя Арендт училась философии у Ясперса в Гейдельберге. Она прервалась с эмиграцией Арендт и «внутренней эмиграцией» Ясперса и возобновилась сразу же после окончания Второй мировой войны. Отношения учителя-ученицы со временем развились в тесную дружбу, к которой вскоре подключились жена Ясперса Гертруда и муж Арендт Хайнрих Блюхер.

Авторы не предполагали, что письма будут опубликованы. Получился очень откровенный разговор обо всем на свете: об Америке и Германии, о политике и антисемитизме, о коррумпированной журналистике и самоубийствах, о философии и наследии прошлого.

«Избранный»

Автор: Бернис Рубенс.

Издательство: «Книжники», перевод — Юлия Полещук, редактор — Любовь Сумм.

О чем: о том, что нужно ценить друг друга.

В 1970 году уэльская писательница и сценаристка Бернис Рубенс получила Букеровскую премию за книгу The Elected Member и стала первой женщиной, удостоившейся этой награды.

«Избранный» — саркастичная семейная сага о наркомане среднего возраста, его отце-раввине и сестре, вышедшей замуж за гоя.

«Мы умели верить»

Автор: Ребекка Маккаи.

Издательство: Livebook, перевод с английского — Дмитрий Шепелев.

О чем: как не потерять надежду, когда рушится привычный мир.

Роман американской писательницы Ребекки Маккаи часто сравнивают с «Маленькой жизнью» — это тоже история о дружбе и потерях.

Действие «Мы умели верить» разворачивается в двух временных пластах: в Чикаго 1980 годов и современном Париже.

В Чикаго 1985 года директор по развитию художественной галереи в Чикаго Йель Тишман охотится за необыкновенной коллекцией картин, написанных в Париже 1920 годов. В это время в город врывается эпидемия СПИДа, и его друзья начинают умирают один за другим. Рядом оказывается Фиона, сестра его погибшего друга Нико — именно она поддерживает Йеля в трудный момент.

Тридцать лет спустя Фиона в Париже разыскивает свою сбежавшую дочь, примкнувшую к секте. Только теперь она, наконец, осознает, как на ее жизнь и на ее отношения с дочерью повлияли событиях 80-х годов в Чикаго.

«Sex and Vanity»

Автор: Кевин Кван.

Издательство: «Азбука-Аттикус», перевод с английского — Наталья Власова.

О чем: о жизни безумно богатых азиатов.

Кевин Кван, автор культовой трилогии «Безумно богатые азиаты», возвращается с новой историей. Комедия «Sex and Vanity» — современная романтическая история, действие которой происходит на шикарном острове Капри и в гламурном Нью-Йорке. В центре сюжета молодая женщина, которая разрывается между двумя претендентами на ее сердце.

«Кока»

Автор: Михаил Гиголашвили.

Издательство:

«Редакция Елены

Шубиной».

О чем: психоделическая эпопея.

Главный герой нового романа Михаила Гиголашвили — молодой грузинский наркоман Кока, знакомый читателю по «Чертову колесу». Амстердам, Париж, РФ и, конечно же, Тбилиси — Кока легко перемещается по миру как наяву, так и в сновидениях.

«Социальное и криминальное дно, непреодолимые соблазны и трагические случайности, острая сатира и глубокие евангельские мотивы соединяются в единое полотно, где Босх конкурирует с лирикой самой высокой пробы, а язык потрясает своим невозможным многообразием — все это вы увидите в новом романе Гиголашвили», — обещает его издатель Елена Шубина.

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