Галкин показал танцы Пугачевой на Новый год
02.01.2021, 1:54,
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Телеведущий Максим Галкин опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как его жена Алла Пугачева танцует на Новый год с подругами.
Галкин опубликовал видеозапись в своем Instagram. В ролике Пугачева и ее подруги Юлия Проскурякова и Марина Юдашкина танцуют под песню «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра».
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«Подруги видели ночь», – написал под постом артист.
Ранее ведущий Иван Ургант сделал прическу «под 2020 год» и пообещал своим подписчикам персональные поздравления.
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