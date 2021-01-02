Галкин показал танцы Пугачевой на Новый год

02.01.2021, 1:54, Новости дня

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Телеведущий Максим Галкин опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как его жена Алла Пугачева танцует на Новый год с подругами.

Галкин опубликовал видеозапись в своем Instagram. В ролике Пугачева и ее подруги Юлия Проскурякова и Марина Юдашкина танцуют под песню «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра».

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

«Подруги видели ночь», – написал под постом артист.

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