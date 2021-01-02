Трамп раскритиковал Сенат США за преодоление вето на военный бюджет

02.01.2021, 1:54, Новости дня

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подверг критике контролируемый республиканцами Сенат Конгресса США за преодоление вето на проект военного бюджета на 2021-й финансовый год.

«Наш республиканский Сенат только что упустил возможность избавиться от раздела 230 [американского закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года], который предоставляет неограниченные полномочия крупнейшим технологическим компаниям [по защите от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента]. Убого!» – написал Трамп в своем Twitter.

Он также подверг критике Сенат за нежелание принимать утвержденный Палатой представителей Конгресса законопроект об увеличении регулярных прямых выплат американским гражданам в рамках мер стимулирования экономики в условиях пандемии с 600 долларов до 2 тыс. долларов. «Теперь они хотят дать людям, разоренным китайским вирусом (так Трамп называет новый коронавирус), 600 долларов, а не 2 тыс. долларов, в которых они так отчаянно нуждаются. Нечестно и неумно!» – сообщил глава Белого дома.

Накануне Сенат США вслед за Палатой представителей преодолел вето Трампа на проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2021-й финансовый год.

Напомним, 24 декабря Трамп ветировал военный бюджет Соединенных Штатов на 2021-й финансовый год, потребовав снять с американских технологических компаний защиту от исков, отменить обязательное переименование военных объектов в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки, а также раскритиковал положения документа, противоречащие политике действующей администрации по возвращению домой американских военных. 29 декабря Палата представителей Конгресса США преодолела вето Трампа на военный бюджет Соединенных Штатов на 2021-й финансовый год.