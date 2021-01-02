Мнение: Коронавирус, Путин и Навальный…

02.01.2021, 1:50, Разное

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Быков прав… Как не крути, а главными действующими лицами 2020 года стали коронавирус, Путин и Навальный.

Попробуй опровергни тезис Быкова, что на фоне Путина и коронавируса , Навальный стал большим и заметным. Потому что два коронованных субъекта – Коронавирус и Путин – оттенили одного не коронованного .

Рис. отсюда