ИГИЛ взял на себя ответственность за нападение на полицейских в Чечне, тогда один из силовиков погиб

02.01.2021, 1:28, Новости дня

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Террористическая группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за нападение на российских полицейских в столице Чечни Грозном 28 декабря 2020 года.

Об этом 1 января сообщило Radio Free Europe / Radio Liberty со ссылкой на близкий к террористам интернет-ресурс Al-Naba.

Доказательств этой информации продемонстрировано не было, отмечает радиостанция.

28 декабря в Грозном на пересечении улицы Мира и проспекта Путина произошло нападение на полицейских. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, с ножами на силовиков напали уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы – в результате один из полицейских умер. Обоих нападающих застрелили.

На следующий день в оппозиционном властям Чечни Telegram-канале 1ADAT появилось сообщение о том, что кадыровцы похитили отца, мать, двух друзей и двух одноклассников застреленных братьев.

После этого представители ингушских тейпов записали видеообращение к властям Чечни, требуя от них доказать наличие террористических мотивов у братьев, которых чиновники объявили боевиками. Они также призвали Кадырова освободить удерживаемых под стражей близких родственников Тимурзиевых и выдать тела убитых.

30 декабря появилось видео, на котором Кадыров приказывает спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову объявить кровную месть родным братьев Тимурзиевых.

“Позови их, предъяви доказательства и затем объяви им кровную месть за нашего убитого товарища”, – заявил Кадыров.