Диетолог назвала обязательные для новогоднего стола продукты

02.01.2021, 1:00, Новости дня

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На новогодние праздники на столе обязательно должны присутствовать овощи и лимон, поскольку они улучшают пищеварение, сообщила диетолог Анжелика Дюваль.

«Чтобы улучшить пищеварение, нужно красиво порезать лимон и положить на тарелку. Он стимулирует выработку пищеварительных соков. Его даже необязательно есть, потому что, когда мы даже просто вспоминаем лимон, у нас уже вырабатывается слюна», – рассказала эксперт Ura.ru.

Специалист посоветовала употреблять в праздничные дни овощи, их можно кушать в виде салата или овощной нарезки. «Нужно съесть 150 граммов овощей, подождать пять минут и приступить к основной трапезе. Во-первых, овощи займут некий объем желудка. Во-вторых, это источник клетчатки, которая нужна для нормального пищеварения», – отметила Дюваль.

После застолья лучше не употреблять тяжелые блюда, а снова есть овощи, фрукты и пить больше воды.

Ранее член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша заявила, что представления о майонезе как об опасном для здоровья продукте давно устарели. Качественный майонез по составу почти такой же, как растительное масло.