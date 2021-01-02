Трамп анонсировал большой митинг в Вашингтоне

02.01.2021, 1:00, Новости дня

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал проведение большого митинга в Вашингтоне в день официального утверждения итогов американских выборов обеими палатами Конгресса США.

«Большой митинг протеста пройдет в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 января в 11.00 (19.00 мск). (…) Огромное количество доказательств будет представлено шестого числа. Мы одержали победу, большую!» – написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, в последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе президентских выборов.

6 января Сенат и Палата представителей Конгресса США должны официально утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 14 декабря.