 

Мягков назвал ежегодный показ “Иронии судьбы” извращением

02.01.2021, 0:34, Новости дня
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Российскому актеру Андрею Мягкову, исполнившему роль Жени Лукашина в фильме “Ирония судьбы, или С легким паром”, не нравится традиция ежегодного показа накануне нового года этой ленты. Об этом актер сказал в комментарии kp.ru.

“Нельзя сказать, что это мой любимый фильм, потому что каждый год показывать по несколько раз любой шедевр – это извращение, это покажется надоедливым”, – считает Мягков.

Он отметил, что нельзя надоедать зрителю.

“Мне кажется, это перебор. А кому-то кажется, что очень хорошо”, – сказал актер.

Фильм “Ирония судьбы, или С легким паром” был снят Эльдаром Рязановым, премьера состоялась 31 декабря 1975 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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