Добкин собирается баллотироваться в мэры Харькова

02.01.2021, 0:34, Новости дня

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Бывший народный депутат Украины, бывший Харьковский городской голова Михаил Добкин планирует участвовать во внеочередных выборах мэра Харькова. Это следует из поста в Telegram-канале “Бородатая бабушка”, который разместил в своем канале сам Добкин.

“Вопреки всем спекуляциям Харьковский горсовет в установленном законом порядке подал обращение к ВР по поводу назначения новых выборов мэра в связи со смертью [избранного мэра Геннадия] Кернеса. Так что оттянуть выборы на максимальный срок не получится, хитровы…банные вы наши, придется проводить их уже в марте. И да, Добкин идет в мэры”, – говорится в сообщении.

Накануне в новогоднюю ночь политик опубликовал в Telegram ролик-поздравление с Новым годом.

“Кстати, тут меня многие харьковчане в последнее время часто спрашивают. Так я отвечу – таки да. В новый год – с новыми победами”, – сказал он на видео.

Добкин был избран мэром Харькова в марте 2006 года. В марте 2010 года его назначили председателем Харьковской облгосадминистрации.

С 2010 года мэром Харькова был Кернес. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%. Добкин также объявлял о намерении баллотироваться.

16 декабря Кернес умер в немецкой клинике “Шарите” от последствий коронавирусной инфекции. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

23 декабря Кернеса похоронили, на церемонию прощания с политиком пришло более 100 тыс. человек.

Обязанности мэра исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.

По информации “Опоры”, не позднее чем на 15-й день после смерти мэра лицо, осуществляющее его полномочия, должно обратиться в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Добкин в 2020 году собирался идти в мэры Киева.