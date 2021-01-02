 

В России за сутки выявили 27 039 новых случаев заражения коронавирусом

02.01.2021, 0:32, Разное
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За последние сутки в РФ выявили 27 039 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших достигло 3,18 млн.

В Москве выявили 5907 новых заболевших COVID-19, в Санкт-Петербурге — 3746, в Московской области — 1568, в Нижегородской области — 506, в Свердловской области — 398.

За последние сутки зафиксировано 536 летальных исходов, общее число умерших составило 57 555. Отмечается, что 25 798 человек выздоровело, 548 643 продолжают лечение.

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По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 83,5 млн. Больше всего заразившихся в США (более 19,9 млн), Индии (более 10,2 млн) и Бразилии (более 7,6 млн). РФ находится на четвертом месте по числу случаев заражения коронавирусом.

Источник: Новая газета



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