Чичерина оценила требование прибыть в полицию по заявлению об экстремизме

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02.01.2021, 0:08, Новости дня
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Певица Юлия Чичерина отреагировала на требование уголовного розыска приехать в отдел полиции Клина после заявления, в котором ее обвиняют в экстремизме.

«Такие кадры портят имидж нашей полиции и отворачивают от себя добропорядочных людей. Но я им не по зубам. Поздравляю всех с Новым годом», – сказала Чичерина ФАН.

Заявление на артистку в ОМВД по городу Клин написала этническая азербайджанка, уточняет агентство. В нем заявительница просит привлечь певицу к уголовной ответственности за ее слова об нагорнокарабахском городе Степанакерт. В соцсетях Чичерина призывала «не отдавать Степанакерт». Подавшая заявление женщина увидела в этом высказывании экстремизм.

Полиция направила по месту жительства повестку, в котором говорилось, что Чичерина обязана 30 декабря прибыть в отдел полиции для дачи показаний по существу вопроса. Повестку не удалось вручить, так как певица находится в Нагорном Карабахе.

Ранее Чичерина рассказывала, как попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе.



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