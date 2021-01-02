 

Мясников разъяснил цели вакцинирования от COVID-19

02.01.2021, 0:08, Новости дня
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Массовое вакцинирование в первую очередь необходимо не привитым от коронавируса людям, а людям из групп риска, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Мы что ждем от вакцинации? Правильно – коллективного иммунитета. Понятно, что для его достижения необходимо вакцинировать десятки миллионов людей», – написал врач в своем Telegram-канале.

По его словам, коллективный иммунитет, формируемый при помощи вакцинации, нужен не уже вакцинированным людям, а тем, «кто не смог или не захотел получить вакцину»

« Аллергики, лица с медотводом, отказники. Создается прослойка вакцинированных людей, где вирус «завязнет» и не будет передаваться и поражать вышеупомянутые категории незащищенных людей», – отметил он.

Эксперт добавил, что уже вакцинированные люди получают защиту сразу по выработке антител, и им коллективный иммунитет уже не нужен, поскольку они уже защищены.

«Меня часто спрашивают: стоит делать вакцину? Я отвечаю. Группам риска: пожилым, с хроническими болезнями, медикам, соцработникам и людям схожих профессий – несомненно. Коллективный иммунитет – это стратегическая задача (и, думаю, ее разрешит сам вирус, судя по скорости его распространения), а вот персональная защита людей, потенциально подверженных тяжелому течению болезни – задача «здесь и сейчас», – заключил Мясников.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сравнила российские вакцины от коронавируса. Кроме того она призвала россиян «потерпеть» и не пить алкоголь при вакцинации.



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