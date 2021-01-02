Захарова раскритиковала США за политику американской исключительности

02.01.2021, 0:08, Новости дня

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Соединенные Штаты на протяжении нескольких последних лет идут вразнос с идеей собственной исключительности, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ядерная держава, держава, которая на протяжении последних лет пошла вразнос с идеей собственной исключительности, вышла из очень многих документов, договоров, международных организаций, которые хоть как-то формировали ее в неких международно-правовых рамках. Она как бы скинула с себя все это. Может быть, во что-то сейчас вернется. Но, так или иначе, она <…> настраивала свой народ на то, что они никому ничего не должны, они не должны никому подчиняться, даже закону, международному праву и то не должны», – приводит ТАСС слова Захаровой в эфире YouTube-канала «Изолента live».

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа 2019 года, после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения.

Кроме того, 21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

Помимо этого, 10 июля глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что судьба договора СНВ-3 предрешена, Соединенные Штаты приняли решение не продлевать соглашение.

США также не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В результате проводимой Вашингтоном политики МИД РФ заявил об утрате доверия к США как к контрагенту.