 

За сутки в РФ зафиксировали 27 тыс. случаев коронавируса

01.01.2021, 10:30, Новости дня
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В РФ за последние сутки установлено 27 тыс. 39 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

«За последние сутки в РФ выявлено 27 тыс. 39 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 4 тыс. 80 (15,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», – говорится в сообщении Telegram-канала штаба.

Также за сутки зарегистрировали 536 летальных исходов. За весь период пандемии в стране зафиксировали 3 млн 186 тыс. случаев коронавируса.

За прошлые сутки в стране выявили 27 тыс. 747 новых случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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