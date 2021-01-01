Давайте поможем артистам! – Личное мнение

01.01.2021, 23:58, Разное

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Какие несвежие и лично мне противные лица!



Фото: Соцсети

Жирный Джиган — «в говно», его жена-терпила, которая «простила», залила столько филлеров в свой деревенский пряник, что тот вот-вот треснет на морозе так, что потечёт гель по её двойному подбородку прямо в снег!



Смотрю я на всё это и думаю: как настолько примитивные люди смогли завоевать какую-никакую популярность? И, что ещё интереснее, как они эту популярность собираются удерживать? Чем именно?

Вот Джиган называет прилюдно дочь свинотой, а лицо жены — мордой. Оксанке «не хочется просыпаться в этот мир», о чём она сообщает всему Эскортограму.

Джиган напивается «в говно», и это вываливается в Сеть. Оксанка, гуляя по предновогодней Москве в белой шубке, эту самую шубку задирает и демонстрирует всему миру, что у неё под ней — тёплые рейтузы.

Нет, это не гипербола и не метафора: жена жирного Джигана — взрослая женщина, мать 4 детей — действительно показала подписчикам панталоны.

Хамство уровня отбитого быдла выплеснули в Интернет, это же хамство сглотнули и простили, рожу «в говно» показали, исподнее — тоже.

На чём дальше хайпиться будут? Что чёрные дырки нашего сельского шоубизнеса продемонстрируют нам в 2021 году?

Дома в ванной рожали, плаценту жрали. Вот что ещё можно выкинуть?

Анус под камерами отбелить? Может, это?

А вы что посоветуете нашим клоунам сделать в наступившем году, чтобы удержать интерес публики? Давайте поможем артистам советом!

Хотя какие они артисты…