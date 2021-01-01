 

Валерия рассказала о рождении внучки на Новый год

01.01.2021, 23:16, Новости дня
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Певица Валерия сообщила, что 1 января 2021 года у нее родилась внучка, в социальных сетях ее поздравили поклонники творчества.

«Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье – Сенечка и Лиана стали родителями», – рассказала Валерия в Instagram.

Она отметила, что внучка родилась в необычную дату – 01.01.21 «Рождение нового человека – самое настоящее таинство, чудо. Эта новогодняя ночь была поистине волшебной», – поделилась эмоциями певица.

Ранее ведущий Иван Ургант сделал прическу «под 2020 год» и пообещал своим подписчикам персональные поздравления, а артист Максим Галкин показал танцы супруги Аллы Пугачевой в новогоднюю ночь.



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