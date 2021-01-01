 

Израиль первым в мире сделал 1 млн прививок от коронавируса

01.01.2021, 22:48, Новости дня
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Израиль стал первой страной, вакцинировавшей от коронавируса более 1 млн жителей. Об этом 1 января сообщил в Facebook премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

“Джабарин Мухаммед из Умм-эль-Фахма стал миллионным израильтянином, получившим прививку от коронавируса. Первое место в мире. Возвращаемся к обычной жизни”, – написал он.

https://www.facebook.com/netanyahurus/posts/3854413427911745

The Times of Israel отмечает, что Нетаньяху отправился в арабский город Умм-эль-Фахма на фоне относительно низкой популярности вакцинации среди арабских жителей страны.

Издание подчеркивает, что арабы составляют около 20% населения Израиля.

1 млн прививок коснулись примерно 10% израильтян, пишет The Times of Israel.

Вакцинация от коронавируса началась в Израиле 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали Нетаньяху.

Первые партии вакцины американской компании Pfizer Израиль получил 17 декабря. В январе ожидаются поставки вакцин Moderna. Также Израиль приобрел вакцины BioNTech и AstraZeneca.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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