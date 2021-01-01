 

Во Франции ужесточили карантин в 15 департаментах

01.01.2021, 22:48, Новости дня
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Франция со 2 января вводит более жесткие меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил представитель правительства Габриэль Атталь, пишет Franceinfo.

В 15 департаментах страны комендантский час будет действовать не с 20.00, а с 18.00 до 6.00.

Ужесточенный карантин будет действовать в департаментах: Верхние Альпы, Приморские Альпы, Арденны, Ду, Юра, Марна, Верхняя Марна, Мерт-и-Мозель, Мез, Верхняя Сона, Вогезы, территория Бельфор, Мозель, Ньевр и Сона-и-Луара.

Комендантский час планировали усилить еще в пяти департаментах (Об, Верхний Рейн, Йонна, Алье и Ардеш), но в окончательном списке правительства они не фигурируют.

По словам Атталя, список будет пересмотрен через неделю.

“Если ситуация на определенных территориях ухудшится, мы примем необходимые решения”, – сказал он.

Франция находится на пятом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции. По данным Американского университета Джонса Хопкинса, на 1 января в стране выявлено более 2 млн 677 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерло 64 760 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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