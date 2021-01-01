Домработница, заразившая Кернеса коронавирусом, стала депутатом райсовета

01.01.2021, 22:48, Новости дня

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Домработница умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса на местных выборах баллотировалась от политсилы “Блок Кернеса – Успешный Харьков”. Об этом 1 января сообщило местное издание Newsroom со ссылкой на источники в партии.

По информации сайта, Людмила С. избрана депутатом одного из районных советов Харьковской области.

“В окружении мэра есть одна версия, как Кернес мог заразиться коронавирусом, и цепочка ведет к человеку, который после ранения в 2014 году помогал ему одеваться”, – сказал источник Newsroom.

Такую версию высказал в интервью “Стране”, опубликованном 23 декабря, близкий друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс. На вопрос, правда ли, что мэра заразила домработница, Фукс сказал: “Говорят, что домработница. Ходила вокруг да около, кашляла в маске. Гена был в этом плане довольно беспечным. Выходил на улицу абсолютно без маски”.

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. 23 декабря его похоронили.