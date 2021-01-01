Эпидемия COVID-19. В Украине не осталось регионов с более чем 50% заполненностью койко-мест

01.01.2021, 22:48, Новости дня

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В Украине больше не осталось регионов, в которых заполнены более половины койко-мест для инфицированных коронавирусом и пациентов с подозрением на COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством здравоохранения 1 января.

В Николаевской области, которая была последним регионом с повышенной заполненностью койко-мест в больницах первой волны COVID-19, этот показатель снизился с 50,2% до 49,9%.

В среднем по стране занято 34,5 таких койко-мест, причем пациентами с подтвержденным COVID-19 – только 24,7%.

В тройку регионов с наибольшей заполненностью больниц для инфицированных вошли, помимо Николаевской области, Киев (41,1%) и Одесская область (40,6%).

Самую низкую заполненность койко-мест в больницах первой волны COVID-19 Минздрав зафиксировал в Кировоградской области – 22%.

Всего по состоянию на 31 декабря такие медучреждения имели в общей сложности 65 448 койко-мест.

На 1 января в Украине зарегистрировано 1 064 479 случаев коронавирусной инфекции, из них 9432 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 18 680 пациентов с COVID-19, выздоровело 720 009 человек.