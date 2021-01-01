 

На Кубе стартовала денежная реформа. В стране будет одна официальная валюта

01.01.2021, 22:48, Новости дня
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С Нового года на Кубе стартовала масштабная денежная реформа – в стране введут единую денежную валюту с привязкой к единому обменному курсу, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, с 1994 года на Кубе официально находились в обращении две валюты: кубинский песо и кубинский конвертируемый песо. Курс второй валюты был привязан к доллару США (в прошлом году американскую валюту изъяли из оборота в ответ на санкции Вашингтона).

Конвертируемый песо равноценен доллару США. Часть зарплаты в конвертируемых песо получали госслужащие. Курс кубинского пессо к доллару, по данным центробанка страны, составляет 24:1. По итогам реформы конвертируемый песо будет изъят из обращения.

Как пишет Reuters, из-аз реформы на Кубе ожидают роста цен на товары и услуги. Кроме того, в пять раз будут повышены пенсии и зарплаты в госсекторе, где работает около 66% занятого населения. Считается, это должно помочь избежать резкой девальвации и сокращения субсидий, а также способствовать прозрачности экономики. 

В результате пандемии коронавируса и действия санкций со стороны США в 2020 году падение ВВП Кубы составило 11%. Денежная реформа может ускорить этот процесс, отмечает агентство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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