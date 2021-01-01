В РФ за день появился 581 миллионер

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01.01.2021, 22:22, Новости дня
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В РФ 1 января 2021 года установили исторический рекорд государственных лотерей: в рамках розыгрыша в стране появился 581 миллионер, сообщили в «Столото».

«Всего в новогоднем 1369-м тираже «Русского лото» разыгрывалось более 2 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей пришелся на крупные призы. Таким образом, в праздничном тираже было разыграно 1 тыс. призов по 1 миллиону. В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер», – сообщили в организации РИА «Новости».

Другие 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68 ходу и разделили между собой другие 419 призов по млн, каждый из них получил по 706 тыс. 577 рублей.

Компания Group-IB провела проверку и подтвердила, что при голосовании по распределению главного приза «Русского лото» в 1 млрд рублей не было накруток и других аномалий.

Розыгрыш проходил в эфире российского телевидения, судьбу новогоднего миллиарда определили всенародным голосованием в интернете.

В компании отметили, что провели анализ базы данных результатов голосования и не нашли значимых аномалий.

«Анализ базы данных голосования проводился нами в автоматизированном режиме: под каждый этап работ был написан специальный скрипт, дополнительно мы проверили все, что вызывало вопросы, вручную. Финальная база по голосованию была передана нам под Новый год: в полночь 30 декабря. Задачами Group-IB было проверить ход голосования на потенциальное использование ботов и других средств автоматизированных накруток, а также выявить дублирование голосов (один и тот же номер проголосовал более одного раза), аномальные последовательности в номерах голосовавших и иные нарушения. В результате мы не обнаружили значимых нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, и подтверждаем прозрачность его проведения», – отметил замглавы лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

В декабре жительница Новосибирска выиграла сразу в двух турах 1364-го тиража «Русского лото» – она получила 100 рублей и 10 млн рублей.



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