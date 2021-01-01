 

Конгресс преодолел вето Трампа по военному бюджету США

01.01.2021, 22:22, Новости дня
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Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей преодолел вето американского президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2021-й финансовый год в размере 740 млрд долларов.

После того, как обе палаты Конгресса США преодолели вето американского президента Дональда Трампа, положения военного бюджета Соединенных Штатов на 2021-й финансовый год, который включает расширение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», вступают в силу, передает ТАСС.

Напомним, 24 декабря Трамп ветировал военный бюджет Соединенных Штатов на 2021-й финансовый год, потребовав снять с американских технологических компаний защиту от исков, отменить обязательное переименование военных объектов в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки, а также раскритиковал положения документа, противоречащие политике действующей администрации по возвращению домой американских военных. 29 декабря Палата представителей Конгресса США преодолела вето Трампа на военный бюджет Соединенных Штатов на 2021-й финансовый год.

Проект бюджета предусматривает введение односторонних американских санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», а также против Турции в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.



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