Мнение: Доля расходов на питание, «хорошее мясо» и импортозамещение госкомпаний

01.01.2021, 22:14, Разное

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1. Доля расходов на питание в России снизилась почти вдвое в 2000-х годах и с тех пор остаётся довольно стабильной, болтаясь где-то на уровне 30%. Даже самые бедные 10% россиян сейчас тратят на еду менее 50% своих доходов. От путинской стабильности и здорового капитализма в России выиграли не только олигархи, как нам любит рассказывать оппозиция, но и всё общество в целом:

https://genby.livejournal.com/882934.html

2. Искусственное растительное мясо стало уже привычным, оно есть в продаже во многих странах. Теперь же будет доступно ещё и искусственное животное мясо:

https://nplus1.ru/news/2020/12/02/singapore-chicken

Власти Сингапура выдали компании Eat Just первое в мире разрешение на продажу мяса, выращенного в лаборатории из отдельных клеток. Речь об искусственной курятине, которая выпускается под брендом Good Meat [“хорошее мясо”]. Пока ее будут подавать лишь в одном сингапурском ресторане, однако по мере расширения производства курятина из пробирки появится и в других ресторанах и магазинах, а ее стоимость снизится. Как сообщается в пресс-релизе компании, решение властей Сингапура стимулирует развитие всей индустрии и ускорит отказ от традиционного мяса.

Борьба «новых мясников» с традициями понятна: это ключевой элемент в стратегии продвижения их продукта. Не так важно, чтобы искусственное мясо было вкусным или дешёвым (и не факт, что оно вообще когда-нибудь станет таким). Главное, чтобы оно привлекало продвинутых, модных гурманов.

3. Государственные компании поддержат дальнейшее импортозамещение:

https://lenta.ru/news/2020/12/24/protectionism/

Российские госкомпании заставят импортозамещаться по квотам и отчитываться о результатах. Проекты адресованных широкому кругу госпредприятий директив подготовил Минпромторг, пишет «Коммерсантъ». Документ разработали по поручению президента Владимира Путина и вице-премьера Юрия Борисова, курирующего промышленность.

Правила распространятся на компании с долей государства выше 50 процентов и дочерние предприятия. В список исключений попадут предприятия, учреждения и организации, подведомственные федеральным, региональным и муниципальным органам исполнительной власти, государственным внебюджетным фондам.

Квота по закупкам будет рассчитываться от общего годового объема компаний по каждой конкретной товарной позиции. В начале декабря стало известно, что она в основном варьируется в диапазоне 50-90 процентов. Отчитываться о выполнении закупок или причинах их срыва компаниям придется самостоятельно. Для этого нужно будет предъявить выписку из реестров промышленной или радиоэлектронной продукции, которые ведет Минпромторг. Сейчас в списках 251 позиция. Если отдельных товаров потенциального поставщика не окажется в реестре, это будет поводом отказаться от сотрудничества с ним.