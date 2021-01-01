В США коронавирусом заразилось более 20 млн человек

01.01.2021, 21:56, Новости дня

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В Соединенных Штатах число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 1 января 20 млн. Об этом свидетельствуют данные Американского университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19.

На 20.25 по киевскому времени число инфицирований в США составило 20,007 млн. Это почти вдвое больше, чем в Индии (10,28 млн), которая находится на втором месте в мире.

За время эпидемии в Соединенных Штатах скончалось 346 408 пациентов с COVID-19, больше всего – в штатах Нью-Йорк (почти 38 тыс.), Техас (почти 28 тыс.) и Калифорния (почти 26 тыс.).

Всего в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано уже 83,7 млн случаев инфицирований коронавирусом, умерло 1,823 млн больных.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В последний день 2020 года на планете, по данным ВОЗ, умерло рекордное количество пациентов с COVID-19 – 13 941.