 

В США коронавирусом заразилось более 20 млн человек

01.01.2021, 21:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Соединенных Штатах число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 1 января 20 млн. Об этом свидетельствуют данные Американского университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19.

На 20.25 по киевскому времени число инфицирований в США составило 20,007 млн. Это почти вдвое больше, чем в Индии (10,28 млн), которая находится на втором месте в мире.

За время эпидемии в Соединенных Штатах скончалось 346 408 пациентов с COVID-19, больше всего – в штатах Нью-Йорк (почти 38 тыс.), Техас (почти 28 тыс.) и Калифорния (почти 26 тыс.).

Всего в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано уже 83,7 млн случаев инфицирований коронавирусом, умерло 1,823 млн больных.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В последний день 2020 года на планете, по данным ВОЗ, умерло рекордное количество пациентов с COVID-19 – 13 941.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / Американский дипломат назвала основные вызовы на пути Украины в НАТО

15.07 / На рассмотрение комитета Рады внесли кандидатуру на пост главы Нацбанка

28.12 / Послы ЕС одобрили соглашение по Brexit

04.09 / Россия впервые примет чемпионат мира по стрелковому спорту

01.09 / CNN – НАТО обвинило Россию в нарушении воздушного пространства альянса

08.07 / В Порошенко на митинге швырнули пачку фальшивых купюр

16.07 / Рада назначила нового главу Антимонопольного комитета Украины

19.07 / Кадыров – Зеленскому: Что мешает позвонить Путину и объявить, что заканчиваете с гражданской войной на востоке Украины?

26.07 / Раскрыто происхождение американских крокодилов

03.09 / Hyundai рассекретил новый кроссовер Tucson четвертой генерации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска