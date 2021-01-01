 

Папа римский выразил надежду, что 2021-й станет годом братской солидарности и мира

01.01.2021, 21:56, Новости дня
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Папа римский Франциск 1 января выступил с поздравлением, в своей речи он выразил надежду, что 2021-й станет годом братской солидарности и мира. Об этом пишет Vatican News.

Папа Франиск, несмотря на проблемы со здоровьем, прочитал молитву “Ангел Господень”. Он пожелал всем счастивого и спокойного года.

“Ободряющий и утешающий взгляд Пресвятой Девы – это призыв сделать так, чтобы время, дарованное нам Господом, мы потратили на наше человеческое и духовное развитие. На то, чтобы сгладить ненависть и разделение. Чтобы мы все почувствовали себя братьями, чтобы созидать, а не разрушать, заботиться друг о друге”, – сказал папа римский.

31 декабря пресс-служба Ватикана сообщила, что Франциск пропустит богослужения при кафедральном престоле базилики Святого Петра 31 декабря и утреннее 1 января 2021 года из-за обострения невралгии седалищного нерва.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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