 

Мнение: Шотландия вернется в Европу

01.01.2021, 21:36, Разное
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Премьер Шотландии объявила, что страна вернется в состав Евросоюза. Без Британии.
Пользуясь выходом Британии из состава Европейского Союза, Шотландия рассчитывает в среднесрочной перспективе провести референдум о независимости, отделиться от Лондона и вернуться в состав ЕС.
Один из функционеров правительства Шотландии прямо заявил, что отделение от Британии после ее выхода из Евросоюза является для Шотландии "единственной альтернативой". По его словам, Великобритания могла добиться для Шотландии такого же отдельного соглашения о границах с ЕС, которые были достигнуты относительно Гибралтара и Северной Ирландии. Но поскольку этого не было сделано, то это ущемляет шотландцев и развязывает им руки. Соответственно, Британия сама создала условия для объявления независимости Шотландии.

Искомое изображение с фотографии было размещено на здании Еврокомиссии в Брюсселе. Фактически, это призыв к разделу Британии.

Источник: Colonel Cassad



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