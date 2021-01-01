В Киеве состоялось факельное шествие националистов
01.01.2021, 21:28,
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Факельное шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, прошло в пятницу вечером в центре Киева.
Участники шествия собрались в парке Шевченко, зажгли факелы и двинулись колонной по центру Киева, размахивая флагами Украины, партии «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов», против которого в РФ возбуждено уголовное дело), «Украинской повстанческой армии» (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в России) и националистического объединения «Свобода». Также некоторые из националистов несли портреты Бандеры, передает РИА «Новости».
Мероприятие завершилось минутой молчания на майдане Независимости. В акции также приняла участие группа людей с бело-красно-белыми флагами. Во время шествия правоохранители частично перекрывали движение в центре Киева.
Аналогичные акции прошли также в ряде других городов Украины.
Сотрудники украинской полиции взяли центр Киева под усиленную охрану из-за факельного марша националистов, отмечает ТАСС.
«Полицейские и военнослужащие нацгвардии Украины усилили меры безопасности в центре Киева, где запланировано проведение шествия. Перед началом мероприятий взрывотехники и кинологи обследовали территорию на предмет выявления подозрительных вещей или пакетов, а также будут сопровождать колонну по маршруту движения», – говорится в сообщении. Полиция призывала участников марша соблюдать карантин и не нарушать общественный порядок.
Движение транспорта на центральных улицах Киева было перекрыто.
Напомним, 23 декабря Зеленского попросили вернуть Бандере звание Героя Украины.
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