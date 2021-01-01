Стало известно об увольнении главы ГИБДД Москвы

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01.01.2021, 21:28, Новости дня
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Глава столичной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Дроганов уволен с должности, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Указом президента глава столичной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Дроганов уволен с должности», – приводит ТАСС слова источника.

По его словам, временно исполняющим обязанности начальника управления стал полковник полиции Алексей Диокин.

Напомним, 25 ноября 2019 года глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов представил руководящему составу нового начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Юрия Дроганова. До этого с марта 2015 года столичную ГИБДД возглавлял Виктор Коваленко.

Дроганов начал службу в органах внутренних дел в декабре 1983 года в должности милиционера ППС. В августе 1990 года назначен инспектором отдела ГАИ и ДПС УВД Красногвардейского района Москвы, а с ноября 1992 года занимал должность госавтоинспектора МРЭО УВД Южного административного округа Москвы. С сентября 1996 года начал занимать руководящие должности, а в 2015 году был назначен на должность заместителя начальника управления ГИБДД Москвы.



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