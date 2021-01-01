Мнение: Закон против оскорблений, хамство в регионах и буйство в Нью-Йорке

01.01.2021, 21:20, Разное

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1. В конце прошлого года был сделан важный шаг в сторону дехамизации России:

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за хамство чиновников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он вводит наказание для госслужащих за оскорбление граждан. За первое нарушение чиновнику будет грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей, за повторное — от 100 до 150 тысяч.

Чиновников также могут дисквалифицировать на год, за повторное оскорбление — на два года.

https://lenta.ru/news/2020/12/30/hamchin/

Казалось бы, оппозиционеры, которые много лет успешно раздували чиновникофобию, могут праздновать победу: представителям власти теперь фактически запрещено резко отвечать на резкую критику. Проблема в том, что санкции предусмотрены для всех хамов без исключения:

https://lenta.ru/news/2020/12/16/shtraf/

Также закон приравнивает оскорбления в интернете к публичным. За них гражданам грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей, должностные лица могут лишиться 100 тысяч рублей, а максимальное взыскание для юридических лиц — 700 тысяч рублей.

Кроме того, в документе прописано наказание для юридических лиц за клевету. За данное правонарушение предусмотрен штраф от 500 тысяч до трех миллионов рублей.

https://profile.ru/news/society/putin-podpisal-zakon-o-shtrafax-dlya-chinovnikov-za-oskorblenie-grazhdan-570198/

Кроме того, повышаются и административные штрафы за оскорбление в целом. Их максимальная сумма для граждан вырастет с 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – с 30 до 50 тыс. рублей, а для юрлиц – со 100 до 200 тыс. рублей. Уточняется, что оскорбление подразумевает унижение чести и достоинства, которое выражается как в неприличной форме, так и в «иной, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности». Штрафы за публичные оскорбления станут распространяться в частности на высказывания, допущенные «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных».

Сомневаюсь, что обширная популяция интернет-троллей быстро вымрет из-за этого закона. Но, вероятно, русскоязычный интернет начнёт поневоле переходить с площадной ругани на тот фирменный русский сарказм, который является нашей визитной карточкой за рубежом.

2. В прошлых постах я уже упоминал, что хамства в России и так стало гораздо меньше, особенно в сфере услуг и бизнеса. Однако читатель zigurd не согласен с этим и считает, что зона вежливости у нас заканчивается где-то сразу за границами Петербурга:

https://olegmakarenko.ru/2034161.html?thread=783404017#t783404017

Олег, видимо, невыездной, поэтому уровень хамства в регионах для него равен питерскому.

Да, возможно, что открытого хамства стало меньше, но это только поначалу, потом понимаешь и скрытое хамство, а если потом и открытое вылезает.

Есть отличный пример русского человека (Куваев в Ютюбе), который уже лет десять живет в Японии, когда он приехал в Россию. В Японии тебе кланяются везде даже в захолустьях (корпоративная культура везде одинакова), а в России сразу пришлось на работников орать, чтобы они нормально выполняли свои обязанности. 30 лет рыночка никак не могут исправить тяжелого наследия СССР.

Лестно читать столь высокие оценки культурности и цивилизованности моего родного Петербурга. Но всё же я сомневаюсь, что петербуржцы одни такие во всей России.

3. Их нравы. Читатели прислали уличную зарисовку из Нью-Йорка. Толпа молодых людей на велосипедах атакует случайные автомобили, остановившиеся на светофоре. Задорные ребята бьют автомобили велосипедами, пытаются добраться до водителей и пассажиров. Водители покорно сидят внутри машин, чтобы не получить тумаков от толпы двухколёсных хулиганов:



https://www.youtube.com/watch?v=cNS71vOUH3Q



https://www.youtube.com/watch?v=K7O6HqcIQ00

Мне это напоминает «подвиги» советской молодёжной банды Тяп-Ляп, расцвет которой пришёлся на 1970-е годы. Цитирую:



https://ru.wikipedia.org/wiki/Тяп-Ляп



31 августа 1978 года члены «Тяп-Ляп» устроили массовый пробег в район, контролируемый ОПГ «Ново-Татарская Слобода», с которой у «тяпляповских» были враждебные отношения. Приблизительно в 20:30 со стороны Речного вокзала группа подростков численностью около 50 человек, вооружённая огнестрельным оружием и металлическими прутьями, начала избивать и стрелять во всё живое. Толпа прокатилась по всему району. Действовали бандиты слаженно — разделившись на небольшие группы, они растеклись по переулкам, оставляя за собой искалеченных людей, выбитые стёкла и подожжённые машины. Итог пробега — несколько десятков раненых и двое убитых. Пострадавшие неожиданно заявили сотрудникам правоохранительных органов, что не имеют претензий к бандитам.