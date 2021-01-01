Великобритания завершила формальный выход из Евросоюза

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01.01.2021, 21:02, Новости дня
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В ночь на 1 января завершился формальный этап выхода Великобритании из Европейского союза, пишет BBC.

Как отмечает телерадиокорпорация, 31 декабря в 23.00 по Гринвичу вступили в силу соглашения между Лондоном и Брюсселем о сотрудничестве в области путешествий, торговли, иммиграции и безопасности вместо внутренних договоров ЕС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что это ознаменовало завершение длительного процесса Brexit.

Великобритания перестала быть членом ЕС с 31 января 2020 года – на основании результатов референдума, состоявшегося в июне 2016 года, на котором 51,9% граждан высказались за выход из Евросоюза. До конца года между Великобританией и ЕС действовал переходный период, страна оставалась в едином рынке и на нее распространялись правила Евросоюза.

24 декабря Лондон и Брюссель заключили торговое соглашение, которое предусматривает сохранение свободной беспошлинной торговли между Британией и ЕС. Договор среди прочего регулирует отношения Евросоюза и Соединенного Королевства в сферах торговли, транспортного сообщения, рыболовства, энергетики, безопасности и других областях. Подписание документа позволило избежать “жесткого” Brexit – выхода из ЕС без сделки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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