Во Франции при попытке разогнать нелегальную новогоднюю вечеринку пострадали полицейские

01.01.2021, 21:02, Новости дня

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В муниципалитете Льерон на западе Франции при попытке разогнать нелегальную новогоднюю вечеринку пострадали трое полицейских. Об этом 1 января сообщает телеканал Europe 1.

По данным местной префектуры полиции, в заброшенных ангарах, вопреки эпидемическим ограничениям, собралось в общей сложности около 2,5 тыс. человек.

При попытке разогнать вечеринку повреждения в ходе столкновения с ее участниками получили трое полицейских. Одну машину жандармерии сожгли.

Телеканал отмечает, что участниками вечеринки была преимущественно молодежь в возрасте 20–30 лет, некоторые из них прибыли из соседних стран, в частности, из Бельгии.

Одна из участниц вечеринки рассказала Europe 1, что на присутствовавших были маски, был также запрет пить из чужих бутылок.

Во Франции с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января действовал комендантский час, за нарушение которого был предусмотрен штраф в €135. Следить за порядком в новогоднюю ночь в стране должны были 100 тыс. полицейских.

Правительство Франции рекомендовало, чтобы одновременно собиралось не больше шести взрослых.

По данным Американского университета Джонса Хопкинса, во Франции на 1 января выявлено более 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 64,76 тыс. пациентов с COVID-19.