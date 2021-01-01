 

Торговый дефицит Украины сократился в 2020 году более чем в два раза – Минэкономразвития

01.01.2021, 21:02, Новости дня
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В 2020 году торговый дефицит Украины уменьшился. Об этом 1 января сообщил в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

“1,33 трлн грн составил экспорт из Украины в 2020 году… В долларах экспорт за целый год составил $49,32 млрд, на 1,7% меньше, чем за 2019 год. В кризисный год такой показатель является очень хорошим. Особенно положительным является сокращение торгового дефицита более чем вдвое. С $10,22 млрд минуса 2019-го осталось $4,9 млрд”, – написал он.

Торговый представитель отметил, что в декабре 2020 года экспорт вырос по сравнению с декабрем 2019 года на $760 млн.

“Секрет декабрьских цифр довольно простой – по всему миру бешеными темпами растут цены на металл и на руду. Экспорт по 72-й группе в декабре составил $715 млн”, – объяснил Качка.

По его словам, статистика украинского экспорта – это “похвала сырьевой ориентированности”.

“Наш бизнес развивается в сторону большей технологичности и вообще ориентируется на будущее. Но это развитие стоит на плечах отраслей, которые у нас почему-то принято называть сырьевыми (хотя это и не совсем так)”, – считает Качка.

https://www.facebook.com/taras.kachka/posts/2863054677353920

С 1 января вступило в силу соглашение о свободной торговле Украины с Великобританией.

29 декабря 2020 года министр экономического развития Игорь Петрашко сообщал, что правительство Украины готовит соглашения о зоне свободной торговли еще с пятью странами – Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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