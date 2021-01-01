 

В РФ созданы полимерные катоды для батарей

01.01.2021, 20:50, Новости дня
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Российские специалисты разработали новые аккумуляторы, где в качестве катодного материала используются полимеры. По словам экспертов, батареи смогут выдержать до 25 тысяч зарядно-разрядных циклов. Но главное преимущество инновационной технологии даже не в долговечности аккумуляторов.

Дело в том, что время зарядки здесь может составлять всего-то несколько секунд. Пока ни одна батарея в мире не может похвастать такими качествами!

Спрос на аккумуляторные батареи разной мощности в мире растет очень быстро. Материалов для литий-ионных аккумуляторов в недрах Земли мало, говорят ученые. Поиск новых решений с данной сфере стал одной из основных задач современной науки, а РФ играет важную роль в этом глобальном процессе.



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