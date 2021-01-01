Мнение: Черно-белый мир и “Раскрашенная птица”
01.01.2021, 20:44,
Разное
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Отличный разбор на уровне документального кино фильма и книги "Раскрашенная птица" о похождениях мальчика лишившегося семьи по оккупированной нацистами территории Восточной Европы.
Как обычно, стоит отметить блестящую работу автора по сбору и систематизации материала и главное, по анализу этого материала.
PS. В некоторых странах обзор почему-то недоступен. Так что VPN в помощь.
Источник: Colonel Cassad
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