 

Мнение: Черно-белый мир и “Раскрашенная птица”

01.01.2021, 20:44, Разное
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Отличный разбор на уровне документального кино фильма и книги "Раскрашенная птица" о похождениях мальчика лишившегося семьи по оккупированной нацистами территории Восточной Европы.

Как обычно, стоит отметить блестящую работу автора по сбору и систематизации материала и главное, по анализу этого материала.

PS. В некоторых странах обзор почему-то недоступен. Так что VPN в помощь.

Источник: Colonel Cassad



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