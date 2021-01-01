Мнение: Черно-белый мир и “Раскрашенная птица”

01.01.2021, 20:44, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Отличный разбор на уровне документального кино фильма и книги "Раскрашенная птица" о похождениях мальчика лишившегося семьи по оккупированной нацистами территории Восточной Европы.

Как обычно, стоит отметить блестящую работу автора по сбору и систематизации материала и главное, по анализу этого материала.

PS. В некоторых странах обзор почему-то недоступен. Так что VPN в помощь.