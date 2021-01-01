 

Лидер «Уральских пельменей» Рожков посмеялся над гламурными успехами Михалковой

01.01.2021, 20:40, Разное
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В преддверии Нового года в интервью на радио Андрей Рожков рассказал, каким для него был 2020 год. Лидер «Уральских пельменей» в беседе с ведущим усомнился в успехах его экс-коллеги по шоу Юлии Михалковой.
Юморист признался, что благодаря пандемии у него появилось свободное время на то, чтобы ездить на рыбалку и даже завести собаку. По словам Андрея Рожкова, он всегда мечтал о домашнем любимце и на карантине наконец-то решился на это. Артист не отрицает, что 2020 год был сложным в финансовом плане. Однако он уверен, что нужно всегда быть на позитиве и поддерживать хорошее настроение. Чтобы не слушать плохие и нагнетающие новости, лидер «Уральских пельменей» еще пять лет назад избавился от телевизора.

У Андрея Рожкова спросили, следят ли они за теми бывшими коллегами, которые покинули юмористический коллектив. Он пошутил, что «в их головы вживлены датчики и, если что-то будут делать не так, они взорвутся». Лидер «Уральских пельменей» признался, что раз в шесть месяцев может зайти на страницу Юлии Михалковой в Instagram, чтобы «набраться там гламура». Юморист не считает, что она добилась какого-то успеха, но передал ей привет и отметил, что бывшая коллега – «молодец». Он призвал актрису выйти на связь и заверил, что коллектив ее любит.

Многие звезды начали «уходить в онлайн», так как концерты и гастроли отменены. Андрей Рожков признался, что они последовали их примеру. Вскоре будут запущен мультсериал «Две бабули», который уже протестировали на видеохостинге YouTube. Артиста радует то, что там нет цензуры, поэтому «можно простебать всех, и говорить что угодно».



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