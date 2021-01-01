В Турции выявили первые 15 случаев заражения «британским» штаммом коронавируса

01.01.2021, 20:37, Новости дня

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По меньшей мере 15 случаев заражения штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании, выявлено в Турции, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«В ходе проведенных исследований был выявлен мутировавший вариант коронавируса у 15 человек, въехавших в нашу страну из Великобритании. Въезды на территорию Турции из этой страны временно приостановлены», – передает ТАСС слова главы турецкого минздрава.

Напомним, 31 декабря 2020 года «британский» штамм коронавируса обнаружили в Китае.

В тот же день Британия установила новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса.

С 31 декабря большая часть Великобритании перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы.

14 декабря глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен. При этом британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.