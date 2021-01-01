Личное: “Не только красавица, но и прекрасный человек”

01.01.2021, 20:20, Разное

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Среди всех прочих корона обладает одним очень вредным качеством. Она умеет прятаться от глаз.

Когда вы читаете письмо человека в полном неадеквате, как вчерашняя дама, вам может казаться, что дело не в короне, что человек этот ку-ку, с головой у него проблемы. Хотя на самом деле он здоров, просто у него большая корона.

Когда вы читаете письмо человека в относительном адеквате, как вот это письмо, вам опять может показаться, что дело не в короне и он сознательно оказался в сервис-зоне. А на самом деле и здесь всему виной только корона.

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Уважаемая Эволюция, здравствуйте.

Надеюсь, моя история будет интересна для разбора. Длится она 4 года, надеюсь, что ради краткости я не упустил чего-то важного.

Мне 39, работаю программистом. Я довольно простой в общении и легко завожу дружбу, в том числе с девушками, но не очень умею переводить их в отношения, так что отношений было немного.

(Неверно оценивает свою любовную ОЗ. Проблемы с имиджем и с сексапилом считает неумением переводить из дружбы в отношения. Это всех жителей хронической френдзоны касается. Неудачный имидж и недостаток сексапила)

Читаю ваш блог около четырёх лет, с момента, когда начались трудности с (уже бывшей) женой, которая внезапно сказала, что ей нужен перерыв в отношениях и вообще нужно подумать, хочет ли она быть со мной.

Она начала ходить на парные танцы, танцевальные вечеринки и тусовки. Меня начало болтать. Я то ругался, ревновал и отслеживал её соцсети (был доступ к её аккаунту), то наоборот, пытался удвоить заботу и ухаживания (которых ей было не надо). Через два года такой жизни я подал на развод, прекратил и танцы и тусовки (вдруг понял, что всё это было за мой счёт, т.к. она вообще не зарабатыает).

У нас двое детей, оба пацаны, старший сейчас уже совершеннолетний, разъезжаться не хотел из-за них, понимал, что если оставлю их с ней, мне придётся их полностью обеспечивать самому, т.к. она до сих пор так и не зарабатывает, плюс снимать себе жильё, поэтому жили вместе (большой дом, возможность есть).

(Одно дело – остаться в общем доме, другое дело – следить за женой и сливаться. Можно остаться в одном доме, но фактически разойтись, общаться только по поводу детей, и тогда слива никакого не будет. Хотя большинству мужчин удобней и правильней физически разъехаться, чтобы не нервничать, наблюдая, как жена “устраивает личную жизнь”. Нужны крепкие нервы и хорошие границы, чтобы остаться рядом, но не сливаться, если инициатор расставания – не вы)

Где-то через полгода после начала эпопеи с женой меня позвали на “спеть песню” в ансамбль (давно занимаюсь музыкой как любитель, много знакомых в этой сфере), я согласился. Ансамбль оказался полностью женский, кроме меня все молодые девушки.

По окончанию репетиций одна из девушек (Д, младше меня на 14 лет) пригласила меня спеть мужской голос для одной из арий. В то время я уже готовился к скорому отъезду сначала в Москву, а затем зарубеж, на новую работу, поэтому я согласился, но предупредил, что уезжаю.

У нас начались встречи для репетиций, на одной из них от неё и прозвучало, что часть которую я пою звучит от меня “очень по-мужски”. На этом месте меня вдруг осенило, что она не просто компаньон по спевкам, а ещё и очень красивая девушка. Пару-тройку раз попробовал пригласить её на кофе и на какой-то концерт, но она отговорилась занятостью, и не пошла, а я оставил свои попытки.

За пару дней перед отъездом у нас была очередная репетиция совмещённая с записью её песен (у меня есть необходимое оборудование), и вечером прежде чем отвезти её домой я предложил сначала прокатиться за городом, она не отказалась. Общение было очень лёгким (скорее её заслуга, она такой человек), и когда мы прощались у её дома, у меня вырвалось что-то вроде “хорошо, что я уезжаю, иначе я бы точно в тебя влюбился”. Её это, кажется, слегка шокировало, она попрощалась и убежала.

(У него есть оборудование для записи песен, и это главное, что в нем привлекло девушку, но он под короной видит все иначе. Поэтому когда он откровенно подкатывает к ней, а она в шоке сбегает, он воспринимает это как ее девичье волнение. Разница в возрасте очень большая, а он и ровесницам не особо нравится. Здесь понятно, как корона подставляет вас с самого начала отношений?)

Пока я был заграницей, она написала, что будет в Москве, и сказала, что если я буду свободен, она не прочь вместе прогуляться. Я решил слетать в Москву.

Об этом узнала моя тогда ещё жена – ночью перед отлётом я увидел, что она копается в моём телефоне, а когда начал забирать, она его разбила. Я всё равно полетел, купил новый телефон уже в Москве и восстановил контакты. Мы встретились, погуляли, хотя видно было, что сначала она была не в духе (позже оказалось, что ей вк написала жена).

(Здесь не ясно, что ей написала жена и написала ли. Но ему явно хочется думать, что именно жена все испортила с этой девушкой. Хотя по всей истории очевидно, что портить было нечего)

После этого мы не общались с полгода, а когда я уже вернулся в родной город, Д. попросила помочь ей записать песню на конкурс. Я, конечно, был рад согласиться. Она пришла со знакомым парнем, который подыгрывал ей на гитаре, и уже в процессе записи я понял, что со мной творится что-то не то. Ушёл рано, оставив их с моим товарищем, который делал запись и сведение.

На этом общение практически прекратилось почти на два года, сведясь к редким поздравлениям, она переехала в Москву, я был в своём городе.

(Она пришла к нему с другим мужчиной, чтобы у него не оставалось надежд. Но надежды у него все равно остались)

И вот, когда наступил карантин, она написала, сперва попросив помощь по звукозаписи, а затем как-то внезапно стали много общаться и на другие темы. Я узнал, что оказывается она в скором времени собирается замуж, и что сложность в том, что из-за карантина её будущий жених не может приехать (он гражданин другой страны). Я пожелал счастья.

(У девчонки большое искушение использовать его помощь и поддержку, но она сразу же предупреждает, что у нее “жених”, чтобы автор ни на что не рассчитывал)

Общались часто, иногда даже созванивались, она прилетала в мой город к своим друзьям, в это время мы встречались для прогулок. Общение стало более доверительным. Она даже сказала как-то, что если раньше в случае проблем она звонила маме, то теперь мне. Всё начало немного отклоняться от дружеского формата, я делал комплименты, а она исподволь на них напрашивалась.

(От дружеского формата начало немного отклоняться, потому что автор стал превращаться в ее маму. Даже не в папу)

Чем больше мы общались, тем больше я видел, что она не только красавица, но и прекрасный человек, которого я хотел бы видеть рядом с собой. Снова начались душевные волнения.

(Вот здесь очень важный момент. Обратите внимание, ему кажется, что его качает, потому что она слишком хороша. Но слишком хороших много. Очень много красивых молодых девушек вокруг любого мужчины сорока лет. Но никого не качает, пока он не решил про конкретную одну, что она может быть его девушкой, что от нее есть движение, что она согласна или вот-вот согласится. Вы должны увидеть вот эту открытую хлеборезку. Не в привлекательности человека дело, а в том, что вы почему-то решили, что он ваш, против его воли решили)

И тут у неё в семье (родителей) возникла какая-то очень тяжёлая ситуация, в которой она принимала непосредственное участие. Я пытался её как-то поддерживать. В один из дней после этого, за несколько дней до того как она должна была в очередной раз прилететь в мой город, я увидел сообщение: “Если ты и дальше будешь принимать такое деятельное участие в моей жизни, ты-таки добъёшься своего”. И ещё оказалось, что с возможным женихом начались разлады в общении.

(Старается благодарить его за корм. Все-таки ей неудобно просто брать, никак не поощряя)

Когда она прилетела, мы как обычно встретились для прогулки, и на закате на берегу реки я сделал ей предложение. Просто понял, что если я не сделаю этого, то буду жалеть всю жизнь. Она закрыла лицо руками, ничего не ответила.

(Ей жалко его. Она чувствует вину перед ним и сострадание. А он может приписывать этот жест ее душевному волнению. Поэтому его страсть нарастает, а если бы он понял, что ей его жалко, все у него прошло бы сразу. Понятно почему?)

Я и не ждал ответа, это была скорее декларация моих намерений.

(Тем и плохи Победители, что не понимают, что их намерения – ноль, если речь об отношениях с человеком и человек не согласен)

Она улетела обратно в Москву, а я к её прилёту заказал доставку её любимых цветов. И хотя я понял, что она не собирается менять свои намерения, наше общение само по себе становилось ближе. В шутку предлагал быть названными братом и сестрой, но это было встречено с возмущением.

После этого я сам дважды прилетал в Москву, мы много гуляли, смешили друг друга, придумывали приколы, я помогал ей с программами звукозаписи, вообще проводили время интересно и полезно, почти всё свободное время вдвоём. Она в благодарность сделала мне хороший подарок. Ни о чём касающемся отношений я больше не заговаривал, хотя она иногда рассказывала о том, как не ладится её общение с молодым человеком. Но объятия при прощаниях становились всё теплее, да и стали появляться не только при прощаниях.

(Дружеские объятия он считает хорошей динамикой. А она как может благодарит его за помощь в записи и продвижении ее песен. И я думаю, помощь с его стороны была очень существенная)

Когда улетал, мы стояли обнявшись почти час, позже я получил сообщение о том, что она понимает, что будет страдать; потом – что за это время у нас стихийным образом образовалась “семья”. Чувствовалось, что её ко мне тоже тянет, было море нежности, заботы друг о друге.

(Да, семья, но только он не в качестве супруга ее в этой семье, а в качестве ее мамы, то есть тещи ее жениха. С тем женихом не ладится, наладится с другим, и она будет делиться этим с автором. Все, кто застряли надолго во френдзоне и сервисзоне, должны представить: хотелось ли им оказаться в роли тещи жениха своей любимой?)

В течение этого времени на неё периодически накатывало дурное настроение со слезами, говорила что никогда бы не подумала, что она может оказаться в такой неоднозначной ситуации, и она всё понимает и осознаёт, но и лишать себя в этот период единственного, что связывает её с жизнью, она тоже не может. Ей это было очень тяжело, она человек очень щепетильный в отношении себя и собственной порядочности.

(Ужас ее охватывал, когда она думала, что использует автора, но рефлексировала вслух, что не может не пользоваться, ведь жизнь молодой девушки такая тяжелая)

В ноябре она с её молодым человеком запланировала поездку к нему, чтобы получить возможность разобраться с недопониманием в общении, полетела туда на неделю. Хотя у меня и появились надежды, но особо я ни на что не рассчитывал, поэтому принял это относительно спокойно, хотя и было грустно. Перед отъездом сказала, что она чувствует, что то, что она едет – это плохо по отношению ко мне и предложила что-нибудь мне пообещать. Я ответил, что мне нет никакой радости от того, что она не будет делать то, что ей хочется, из-за того, что она мне что-то пообещала, и что у меня всё в порядке.

(Интересно, что она была готова пообещать? Неужели секс? Поцелуй скорее всего)

Когда она вернулась, было понятно, что ей там было хорошо. Даже серьёзно думала на некоторое время уехать туда, но всё же не решилась ехать в чужую страну без работы и собственных доходов.

Ещё до этого я принял решение переехать в Москву. Сказал, что я давно думал о переезде либо в Москву либо в Питер (и это правда). Перед самым отъездом узнал, что она собралась в другую страну на новый год, чтобы встретить его вместе с тем человеком. У меня сердце, конечно, упало. Я спросил, можно ли что-нибудь сделать чтобы она осталась хотя бы на новый год? Сказала, что билеты уже куплены, вопрос был закрыт.

После моего переезда весь месяц мы были почти всё время вместе, очень здорово проводили время, записывали музыку, гуляли, она помогла мне обустроить мою съёмную квартиру, при этом мы постоянно шутили и смеялись. Сначала она считала непорядочным оставаться у меня и я провожал её домой даже если мы задерживались до 2х-3х часов ночи, потом раз за разом начала оставаться на ночь (спали в разных комнатах). К концу месяца она почти переехала ко мне, принесла много своих вещей. В один из дней мы решили выпить, и улучив момент я её поцеловал, и она мне ответила!

После этого она разговорилась, рассказала, что с тем человеком на удалении общение испортилось окончательно, и она понимает, что быть с ним не может, и то, что сейчас между нами происходит, тоже совсем туда не вписывается. Что в новогодней поездке она собирается объясниться и расстаться с ним, чтобы хотя бы сохранить видимость порядочности. Но и со мной сразу после этого она быть не сможет, ей надо будет некоторое время пожить самой, и она съедет обратно к себе. Что в любом случае она уже не будет одна, и я не буду один. И ещё сказала, что в свете всего этого её пугает эта поездка.

И вот, она улетела, и я понимаю, что за это время так привык к хорошему, что жизнь без неё уже не будет прежней.

(Автору кажется, что все это время он постепенно идет к своей цели. Но даже если бы девушка решилась вдруг платить ему за материальный комфорт и финансовую поддержку сексом под выпивку, это был бы очень плохой вариант для автора. Намного хуже, чем ситуация с женой, когда та решила гулять по вечеринкам. Там были двое общих детей и ответственность за них автора. А здесь будет сплошной слив и потеря себя)

Иногда думаю о том, что чувства ко мне появились на фоне всеобщей коронавирусной депрессии, потому что у меня получилось её скрасить, и когда всё наладится, это пройдёт.

Я не знаю, чего ждать и что делать, и хотя стараюсь не заострять внимание на этом, всё равно постоянно о ней думаю, и больше нет прежнего спокойствия на душе от отсутствия любых ожиданий, потому что какие-то ожидания появились.

(Ожидания всегда были, но здесь он уже конкретных планов настроил, поэтому так расшатало)