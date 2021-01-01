Зеленский назвал назначение Азарова на пост премьер-министра Украины новогодней шуткой

01.01.2021, 20:11, Разное

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обвинения в государственной измене, выдвинутые в его адрес украинскими политиками. Назначение Николая Азарова на должность главы правительства, а Виктора Медведчука на должность вице-премьера глава государства назвал новогодней шуткой.

«К сожалению, у нас большинство политиков не владеют чувством юмора. Я хотел сделать новогоднее поздравление живым, ярким, эмоциональным, без штампов, к которым приучили украинцев предыдущие тираны. Поэтому, вспоминая свою основную профессию, я решил прибегнуть к сатире и иронии. Естественно, я не мог назначить на столь высокие должности Азарова и Медведчука. Украинцев прошу не волноваться, а своих политических оппонентов воспитывать в себе чувство юмора и больше не позориться», – заявил Зеленский.

В новогоднем поздравлении президент Украины сообщил об увольнении с должности премьер-министра Дениса Шмыгаля и назначении Николая Азарова. Зеленский уточнил, что Азаров, как фигурант уголовного дела, не может приехать в Киев, поэтому руководить непосредственно Кабмином будет Виктор Медведчук.