 

Вассерман дал прогноз по развитию событий в 2021 году

01.01.2021, 20:06, Новости дня
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Журналист и телеведущий Анатолий Вассерман предположил, что тема коронавируса в 2021 году продолжит оставаться актуальной, а в мире сложится ситуация, которая может привести к Третьей мировой войне.

Вассерман в своем блоге на сайте РЕН-ТВ предположил, что ограничения по коронавирусной инфекции могут отменить ближе к осени 2021 года, а вакцинация будет длиться на протяжении трех лет.

По мнению аналитика, в мире складывается ситуация, которая может привести к Третьей мировой войне, ее может усугубить приход в Белый дом демократа Джозефа Байдена и стоящих за ним сил.

«Открытым текстом напомню: едва ли не все санкции против Российской Федерации приняты по инициативе демократов. [Барак] Обама, чья тень стоит за спиной теряющего рассудок от старости Байдена, мечтает разорвать нашу экономику в клочья. Потому что задолжавшей у правнуков экономике США, раскручивающей новую Великую депрессию, срочно надо кем-то перекусить», – указал эксперт.

По мнению Вассермана, президент Турции Тайип Эрдоган не устраивает США, так как «ведет себя точь-в-точь как американец». «Объявляет зоной своих интересов все, до чего дотянется. Держит в кармане тяжелейшую санкцию против Европейского союза – возможность вытолкнуть туда миллионы беженцев от запущенной США волны переворотов «арабская весна», да еще разбавить их тысячами террористов», – привел пример ведущий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения с избранным президентом США Джозефом Байденом будут во многом зависеть от его новой администрации.



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