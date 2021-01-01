В Китае назвали «самую невыносимую» русскую закуску

01.01.2021, 20:06, Новости дня

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Традиционная соленая рыба на российских столах является «самой невыносимой» закуской к алкоголю, считает пользователь китайского портала Sohu.

Автор расписал несколько традиционных для российских застолий блюд. Перевод материала приводит «ИноСМИ».

Жителям РФ не нужны какие-то особые закуски к алкоголю, сгодится все, что есть под рукой, в том числе печеная картошка, сырой лук и даже «запах меховой шапки», считает автор.

«Любимое блюдо русских к алкоголю – это соленая рыба, или как ее называют – вяленая, формально сырая, рыба. Вкус у нее действительно невыносимый, но русским очень нравится. Сушеная рыба – это тоже закуска: рыбу смазывают солью, сушат, потом снимают чешую и так и едят», – рассказал он своим подписчикам.

Среди других традиционных закусок автор назвал холодец, колбасу, шашлык и икру.

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