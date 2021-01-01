Созданы интеллектуальные термостаты для регулирования микроклимата в помещениях
01.01.2021, 19:56,
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По мнению американских разработчиков, их изобретение поможет создавать оптимальный микроклимат в жилом помещении или офисе, а также экономить потребление энергии в системах кондиционирования и отопления.
Специалисты из США предлагают использовать в быту и на производстве интеллектуальные термостаты. Такие устройства самостоятельно будут подбирать режимы работы климатизаторов внутри помещений. Постоянный контроль со стороны человека не понадобится.
Как отмечают разработчики, новые устройства не только удобны, но и позволят экономить на коммунальных расходах. Напомним, что в Соединенных Штатах жилых и коммерческие здания потребляют около сорока процентов всей вырабатываемой энергии.
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