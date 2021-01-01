Китай построит свою орбитальную космическую станцию

01.01.2021, 19:56, Новости дня

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По сообщению информационного агентства Синьхуа, уже в первом полугодии текущего года КНР запустит на орбиту первый модуль, который станет основой для новой китайской космической станции. До сих пор космическая программа страны не предполагала наличие такого серьезного объекта.

Модуль за пределы атмосферы выведет ракета-носитель «Чанчжэн-5B Y2». Старт запланирован с космодрома Вэньчан, сообщают китайские СМИ.

Также стало известно, что представители китайского аэрокосмического ведомства недавно отчитались об успешных испытаниях модуля. По плану, строительство собственной орбитальной станции китайцы должны закончить в 2022 году. Более подробную информацию космическое агентство страны обещает сообщить позже.