Союзы, конфликты, климат и терроризм — ABC News перечислил ключевые вызовы 2021 года для Байдена

01.01.2021, 19:52, Новости дня

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Джо Байден станет президентом США в начале 2021 года и сразу столкнётся с рядом внешнеполитических проблем, которые достанутся ему от предыдущей администрации, пишет ABC News. Так, ему придётся отвечать на вызовы других держав от Китая и РФ до Северной Кореи и Ирана, решать мировые проблемы от изменения климата до миграции и терроризма.



Reuters

Политика нового президента США Джо Байдена, очевидно, будет в большей степени сосредоточена на вопросах внутреннего характера, пишет обозреватель ABC News. Среди них борьба с пандемией коронавируса, восстановление американской экономики, устранение системного расизма и экономического неравенства. Но проблемы внешнеполитического характера тоже ждать не будут, отмечает автор статьи. Байдену «придётся заниматься ремонтом, а не думать о том, что это будет фаза больших инноваций».

Одна из главных проблем, с которыми столкнётся Байден, — это Китай, и для борьбы с ним он рассчитывает объединиться с другими союзниками. Администрация Трампа считала Китай главной угрозой для США, и в Вашингтоне на этот счёт единого мнения придерживаются обе партии. Тем более в последнее время Китай ведёт себя агрессивно в регионе и внутри страны, уже давно занимается экономическим шпионажем и кражей интеллектуальной собственности, пишет автор статьи.

Байден заявил, что оставит в силе ряд тарифов Трампа и расширит санкции, введённые из-за нарушения Пекином прав человека. Однако стратегия Трампа привела к тому, что союзники Штатов стали относиться к ним враждебно, Трамп же собирается взять на вооружение иной подход. На должность госсекретаря США Байден выбрал Энтони Блинкена, и он выказывался в том ключе, что союзы, в которых состоят США, будут ключевыми в решении крупнейших проблем, в том числе и в отношении Китая.

Впрочем, как отмечает автор статьи, если вопросы, связанные с Китаем, — это долгосрочная перспектива, то проблемы, связанные с Россией, требуют срочного ответа. По словам автора статьи, Путин использовал химическое оружие против своих оппонентов, неоднократно совершал кибератаки против американского правительства и частного бизнеса. Кроме того, 5 февраля истекает срок действия последнего договора о ядерных вооружениях между двумя странами, при этом российские силы, по мнению США, присутствуют в конфликтах, которые разворачиваются в Сирии, Ливии, ЦАР и Венесуэле.

Эксперты считают, что Байден займёт более жёсткую позицию по отношению к России, чем Трамп. Но при этом он наверняка продолжит ряд мер, введённых Трампом, включая санкции. То же самое предвещают и в Кремле, где уже заявили, что не ожидают никаких позитивных перемен от смены администрации в США. Впрочем, эксперты считают это даже положительным аспектом, поскольку Байден будет первым президентом США за весь период после холодной войны, по поводу отношений которого с Россией нет нереалистичных ожиданий. Однако отношения будут продиктованы сугубо внутренней политикой каждой страны.

Отдельно для Байдена стоит и вопрос Северной Кореи. Трамп сразу после первой встречи с Ким Чен Ыном заявил, что угроза ядерного оружия от КНДР больше не исходит. При этом в октябре режим Кима показал ракету, которая теоретически способна донести несколько боеголовок до территории США. Так что уверенность Трампа в его личной дипломатии с Кимом не только не привела к разоружению Северной Кореи, но и, наоборот, дала ей время построить новое оружие.

У администрации Байдена будет меньше возможностей вести переговоры, чем у Трампа, учитывая какой прогресс получился у КНДР за это время. Так что эксперты советуют Байдену сосредоточиться на поиске хотя бы временного соглашения, которое смогло бы заморозить развитие ядерной программы Северной Кореи. И Байден как раз и сказал, что переговоры будет вести с режимом Кима, но не с ним самим — пока такое соглашение не будет достигнуто. Пока же он собирается добиться расширения санкций ООН против Пхеньяна.

Но самое плохое наследие, по мнению экспертов, досталось Байдену от Трампа в вопросах Ирана. Даже если Трамп не выполнит обещание и не станет в последние дни своей работы наносить ответный удар по Ирану, Байдену всё равно придётся иметь дело с тем, что Иран теперь обогащает уран до более высокого уровня, но его экономика при этом находится в гораздо более глубокой рецессии из-за санкций, введённых при Трампе.

Байден уже заявил, что если Иран вернётся к исполнению условий договора, то Штаты тоже вернутся к соглашению, но Иран дал понять, что это невозможно. Тегеран настаивает не только на пересмотре соглашения, но и на компенсации ему экономического ущерба от санкций Трампа. А дальше конфликт может развиваться по разным сценариям, которые поставят Байдена в трудную позицию, когда ему придётся отвечать. В свою очередь, против сделки с Ираном выступают не только республиканцы в Вашингтоне, но и другие арабские страны.

Помимо всего прочего, Байден дал понять, что борьба с изменением климата будет среди его приоритетов. Об этом говорит, в том числе, назначение бывшего госсекретаря Джона Керри спецпредставителем президента США по вопросам климата. Впрочем, как отмечает автор статьи, от Байдена потребуются реальные действия, а не только заверения на бумаге.

Однако при этом есть риск, что дипломатия Керри столкнётся с внешней политикой Блинкена. Так, Пекин, например, может обусловить прогресс по климату уступками Вашингтона в других областях. Но при этом, по мнению будущей американской администрации, борьба с изменением климата поможет в решении проблем миграции.

Среди первых вопросов, с которыми придётся справляться Байдену, эксперты называют присутствие США в Афганистане и Ираке. В этой сфере администрация Трампа сделала Байдену большой подарок, сократив американские миссии в этих регионах. Байден собирается эту политику продолжать, но в её последствиях все станут винить Трампа. При этом террористическая угроза исходит и от других стран. Хотя Байден наверняка будет концентрироваться на американских союзниках и на конфликтах с другими крупными странами, угроза терроризма никуда не уйдёт, предупреждает ABC News.