Мнение: В Бостоне снесли памятник Аврааму Линкольну

01.01.2021, 19:50, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Бостоне, по требованию чернокожих активистов, снесли памятник Аврааму Линкольну.

По заявлению властей, памятник вызывал у местного цветного населения острый дискомфорт.

Вызывает ли изображение Линкольна на пятидолларовых купюрах острых дискомфорт у активистов, не уточняется.

Сам памятник из бронзы, был установлен еще в 1879 году как символ освобождения чернокожих рабов.

В 2020-м комиссия по искусству Бостона единогласно проголосовала за его демонтаж.

Кроме того, в официальных материалах должна появится "исправленная история статуи", которая разъясняет, как ее следует оценивать и трактовать.

Такая вот "культурная революция" по-американски. Это к вопросу о том, что все это, после победы Байдена на фальсифицированных выборах, закончится. Наоборот, данные процессы будут усугубляться, что не может не радовать.