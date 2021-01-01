Учеными разгадана одна из тайн острова Пасхи

01.01.2021, 19:46, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые раскрыли одну из тайн острова Пасхи. Она заключалась в том, что вокруг карьера, где островитянами велась добыча камня, было установлено несколько сотен статуй, чье предназначение исследователи назвать были не в состоянии.

Всего на острове Пасхи (Рапануи) находятся около 900 статуй, включая каменных истуканов моаи. Однако на одном проценте площади установлены почти 400 статуй. Эксперты выяснили, что поставили их туда с целью защиты урожая.

Из-за постоянной добычи камня почва в районе карьера насыщалась кальцием и фосфором, что делало ее плодородной. Это явление заметили тамошние жители, поэтому рядом с этим местом они начали выращивать сельскохозяйственные культуры. А для их защиты островитяне установили вокруг Рано Рараку (название карьера) большое количество каменных статуй, которые должны были оберегать от злых духов и прочих напастей.