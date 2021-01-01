Валерию Меладзе пожелали развестись с Альбиной Джанабаевой и вернуться к первой жене

01.01.2021, 19:46, Разное

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Валерию Меладзе пожелали поменять семью, разведясь с Альбиной Джанабаевой. Таким будущее певца видят его кумиры в Сети, которые хотели бы, чтобы он вернулся к первой жене.

После долгих лет брака Валерий Меладзе развелся с супругой Ириной, его новой избранницей стала экс-участница «ВИА Гра» Альбина Джанабаева. До этого артистка была бэк-вокалисткой популярного певца. Роман с Меладзе продолжался достаточно долго, в их отношениях родился сын Константин. СМИ сообщали о бракосочетании в 2014 году, в этом же году родился второй ребенок пары, сын Лука. При этом ранее сама Джанабаева не исключила, что станет мамой в третий раз.

Однако многие фанаты певца до сих пор считают ее разлучницей. Так, один из подписчиков страницы Валерия Меладзе в открытую пожелал ему развестись с экс-участницей популярной поп-группы. Ирину же, первую супругу исполнителя, он назвал мудрой и красивой, именно ее поклонник хочет видеть рядом с кумиром.

Интересно, что комментарий в Instagram увидела и сама Ирина Меладзе, отреагировала на него смеющимся смайликом. При этом, с ее слов, она не намерена возвращаться к первому мужу, хотя поддержка пользователей Сети ей приятна. Распад семьи дался ей очень тяжело, но сейчас она простила Валерия Меладзе. При этом певец не оставляет без поддержки и внимания и детей от первого брака.