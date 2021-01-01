 

Валерию Меладзе пожелали развестись с Альбиной Джанабаевой и вернуться к первой жене

01.01.2021, 19:46, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Валерию Меладзе пожелали поменять семью, разведясь с Альбиной Джанабаевой. Таким будущее певца видят его кумиры в Сети, которые хотели бы, чтобы он вернулся к первой жене.
После долгих лет брака Валерий Меладзе развелся с супругой Ириной, его новой избранницей стала экс-участница «ВИА Гра» Альбина Джанабаева. До этого артистка была бэк-вокалисткой популярного певца. Роман с Меладзе продолжался достаточно долго, в их отношениях родился сын Константин. СМИ сообщали о бракосочетании в 2014 году, в этом же году родился второй ребенок пары, сын Лука. При этом ранее сама Джанабаева не исключила, что станет мамой в третий раз.

Однако многие фанаты певца до сих пор считают ее разлучницей. Так, один из подписчиков страницы Валерия Меладзе в открытую пожелал ему развестись с экс-участницей популярной поп-группы. Ирину же, первую супругу исполнителя, он назвал мудрой и красивой, именно ее поклонник хочет видеть рядом с кумиром.

Интересно, что комментарий в Instagram увидела и сама Ирина Меладзе, отреагировала на него смеющимся смайликом. При этом, с ее слов, она не намерена возвращаться к первому мужу, хотя поддержка пользователей Сети ей приятна. Распад семьи дался ей очень тяжело, но сейчас она простила Валерия Меладзе. При этом певец не оставляет без поддержки и внимания и детей от первого брака.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Добровольческий отряд Родиона Раскольникова помог закрыть дыру в бюджете Пенсионного фонда в 2 млрд рублей

26.11 / Ильсур Метшин возглавил Национальный рейтинг мэров

08.09 / Раскрыта тема выступления Путина на Генассамблее ООН

27.11 / Зеленскому предложили уйти в отставку в новогоднюю ночь: Сделайте украинцам подарок

29.08 / Дочь Джуда Лоу вышла в свет со своим бойфрендом Джайреллом Робертсом

16.09 / Какими были ведьмы на Руси и как с ними боролись без инквизиции?

12.08 / В России появится детская вакцина от коронавируса

11.07 / Мнение: Хабаровск вздумал бунтовать

03.07 / В Минобрнауки признали провал дистанционного обучения

07.09 / Француз взорвал свой дом в попытках убить муху

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска