Рубль или доллар: в какой валюте лучше хранить деньги в 2021 году

01.01.2021, 19:18, Разное

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Геннадий Салыч, председатель правления

Банка “Фридом Финанс”

По словам эксперта, сохраняется

существенная неопределенность и наличие разнонаправленных факторов, которые

будут влиять на рубль в 2021 году. Важным для инвесторов стало отсутствие

намеков на возможное смену вектора ДКП в следующем году.

Регулятор уверен в стабильности

экономической ситуации, но при этом не намерен вмешиваться в ценообразование на

валютном рынке, прибегать к интервенциям.

“Риском для рубля выступают

санкционные риски. Уже сейчас санкционная “премия” в курсе составляет

шесть-восемь рублей. Оснований предполагать, что в следующем году санкции будут

сняты, сейчас нет”, – сделал прогноз специалист. По его словам, инфляция,

как один из факторов девальвации, будет снижать свое значение. Согласно данным

Центробанка, в 2021 году она останется в выражении менее 4%.

“В дальнейшей динамике доллара США по

отношению к валютам развивающихся стран, например, к рублю, будет преобладать

зависимость от состояния фондового рынка и склонности инвесторов к риску.

Рассчитываем на продолжение роста фондовых рынков. Но в случае реализации

сценария глубокой коррекции на биржах курс рубля сместится в сторону верхней

границы прогнозируемых диапазонов”, – заявил Геннадий Салыч.

Нефть, как один из основных факторов

поддержки притока экспортной валютной выручки, будет, вероятно находиться в

диапазоне $40-60 за баррель, считает специалист. При смещении в верхнюю часть

этого диапазона рубль может укрепиться на три-пять единиц к доллару и евро. По

словам эксперта, в базовом сценарии при отсутствии экономических шоков доллар

США будет находиться в диапазоне 68-82 рублей, европейская валюта в пределах

80-97 рублей в следующем году.

Геннадий Салыч считает, что для россиян

актуальна покупка иностранных валют в 2021 году. Даже если вы планируете просто

держать “кэш”, такие вложения позволят увеличить покупательную

способность сбережений в будущем. Интересны евро, американский доллар, японская

йена, юань.

Если у человека достаточно сбережений, и

он планирует вложить часть в иностранные валюты, лучше всего делать это

постепенно. “С уверенностью можно сказать, что текущий курс рубля не самый

выгодный, сохраняется вероятность его укрепления. Но и ждать этого укрепления

долго не стоит. “Дно” пары доллар-рубль вы все равно не

определите”, – отметил эксперт.

По его словам, правильной тактикой

является постепенное наращивание доли валюты в сбережениях с увеличением объема

покупок в случае укрепления рубля. Соотношение валютных и рублевых активов в

корзине может поддерживаться от 2 к 1 до 1 к 1 в зависимости от планируемых

трат, горизонта инвестирования и других факторов.

Владимир Волков, директор казначейства РГС

Банка

По словам эксперта, неоспорим факт того,

что пандемия коронавируса негативно влияет на мировую экономику в общем и

российскую, в частности. “Пока перспективы и временные рамки ее окончания

непонятны, в связи с чем перспективы национальной валюты представляются

туманными, а существенное укрепление ниже уровня 70 рубля за доллар США

маловероятным”, – считает Владимир Волков.

По его словам, курс рубля в 2021 будет

зависеть от таких факторов, как период окончания пандемии, развитие мировой

экономики, глобальный покупательский спрос и стоимость энергоресурсов на

международных финансовых рынках. Он добавил, что слабый рубль делает

отечественные товары конкурентными и привлекательными, но отдельно взятого

человека беднее, поскольку 70% товаров составляет импорт.

Сильный рубль делает российские товары

дорогими и менее востребованными, приток в бюджет падает и социальная сфера

начинает испытывать острый дефицит. При этом работающие граждане относительно

покупательной способности более финансово уверены.

Эксперт заключил, что в целях сохранения

накоплений предпочтение лучше отдать доллару США. Для постоянных ежемесячных

расходов он посоветовал держать деньги в рублях.